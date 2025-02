“Jacus da roça”: jovem viraliza ao contar como ela e amiga caíram em golpes na Região da 44

Situação ocorreu ao encontrar um suposto vendedor de perfumes, na região que é conhecida pelo comércio popular

Paulo Roberto Belém - 22 de fevereiro de 2025

Isah Vieira contou aventura pelo Tik Tok (Foto: Captura/Tik Tok)

Uma jovem utilizou o perfil no TikTok para narrar uma aventura, na qual alega ter sofrido um “golpe” de um suposto vendedor de perfumes, o qual teria encontrado na Rua 44, em Goiânia, conhecida pelo comércio popular.

Isah Vieira contou que estava passeando pela rua com uma amiga e que foi abordada pelo homem dizendo “nossa, você não é daqui. As pessoas daqui não são educadas, você é super”. Ela disse ter agradecido, mas por já saber o que ia ser daquele contato, se intitulando, junto com a amiga, “jacus da roça”.

A jovem disse que o suposto vendedor lhe presenteou com perfumes que eram “pura água e fedidos”, pelo fato de ser “educada”. “Deu para mim e para minha amiga”, citou. Em seguida, o homem teria “turbinado” o presente, estendendo outros dois perfumes, um para a mãe de cada.

O “golpe”, segundo Isah, veio logo depois, com o suposto vendedor dizendo “tô indo embora hoje. Não sou daqui, sou de São Paulo, a gente não comeu nada”. Ela disse que respondeu que nem tinha almoçado, chamando-o de “meu querido”.

Mesmo assim, com o pedido, sinalizou que tinha um cartão (de crédito) para ajudar, negando ter dinheiro. “Fiquei super sem graça, por conta dos perfumes”, falou, oferecendo que poderia dar R$ 50, mas que ele pediu R$ 80, que no final teria ficado R$ 87 com a taxinha.

A jovem disse que ficou revoltada e prometendo para si que não ia conversar com estranho nenhum. “Não iria aceitar nada porque é tudo com segunda intenção”, entende. Mas, logo depois, caiu em contradição.

Ela contou ter sido abordada por outra pessoa que ofereceu suco de laranja para ambas, tendo dito que pensou em envenenamento num primeiro momento, mas que aceitou porque teria visto o produto ser feito.

“Quem for jacu da roça, não vá para cidade grande, vão acompanhadas”, aconselhou, por fim.

Assista: