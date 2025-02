Mãe de criança que morreu ao ser esquecido em carro vai parar no hospital após depoimento: “não se lembraram do meu filho”

Giselle Rodrigues já havia passado mal duas vezes antes, enquanto prestava depoimento à polícia

Thiago Alonso - 22 de fevereiro de 2025

Giselle Rodrigues, mãe de Salomão Faustino, desmaiou durante entrevista. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Giselle Rodrigues, mãe do pequeno Salomão Faustino, de 02 anos, que morreu após ser esquecido dentro de um carro, desmaiou durante uma entrevista à imprensa nesta sexta-feira (21). Ela chegou a ser assistida em uma unidade hospitalar, mas foi liberada no mesmo dia.

Antes disso, enquanto prestava depoimento na Delegacia de Polícia de Nerópolis, a mulher chegou a passar mal duas vezes, com quedas bruscas de pressão.

A situação foi tão alarmante que, antes mesmo do desmaio, pessoas presentes na unidade policial acionaram o Corpo de Bombeiros temendo pela saúde da mãe do garotinho.

Durante a entrevista, Giselle rebateu a alegação da proprietária da creche, Flaviane Lima, que havia dito que o menino foi deixado dormindo no carro e, por isso, o esqueceu.

“O meu filho não foi dormindo. Não tem o porquê de ela ter esquecido, eu não sei por que esqueceram, porque não se lembraram do meu filho”, disse a mulher, visivelmente abalada.

Ao relembrar sobre o dia do ocorrido, ela não resistiu às emoções e desmaiou um pouco antes de dizer que ´só pensava em Salomão: “Eu tava no meu trabalho, só pensando no meu filho”.

Um pouco depois, novamente passou mal e desmaiou. Ela precisou ser socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhada às pressas para o Hospital Sagrado Coração de Jesus, em Nerópolis.

Apesar do susto, a mãe recebeu atendimento e foi liberada ainda na sexta-feira (21), conforme apontado pelo G1.

Depoimento da suspeita

À polícia, a suspeita, que, além de proprietária da unidade escolar também fazia o transporte das crianças, afirmou que deixou Salomão no veículo preso na cadeirinha e com os vidros completamente fechados.

Depois disso, ela seguiu para a rotina normal no trabalho, mas só percebeu o que havia ocorrido quando decidiu ir embora mais cedo por conta de uma dor de cabeça, momento em que encontrou o garotinho já desmaiado sob forte sol.

Flaviane chegou a levar o menino para dentro da creche para reanimá-lo, mas ele já se encontrava completamente “mole e todo roxo”.

Percebendo a gravidade da situação, ela acionou os bombeiros, que levou Salomão para uma unidade de saúde, mas não resistiu e foi a óbito ainda no local.

O caso segue agora junto à Polícia Civil (PC) de Nerópolis, que investiga o ocorrido, após o juiz Camilo Schubert Lima converter a prisão em flagrante de Flaviane Lima para preventiva. Durante a sessão, que definiu a detenção preliminar, o magistrado classificou o caso como homicídio com dolo eventual.