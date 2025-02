Detalhes: criança de 2 anos ficou cerca de 4h esquecida dentro de carro antes de morrer

Ao saber da gravidade do ocorrido, tentou fugir no próprio carro, mas foi presa

Thiago Alonso - 19 de fevereiro de 2025

Salomão Faustino tinha apenas 2 anos e foi deixado trancado no carro. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Suspeita de abandonar uma criança dentro de um carro e deixá-la morrer, Flaviane Lima Souza, de 36 anos, foi presa nesta terça-feira (19). Ela – que tinha como hábito buscar algumas crianças em casa para levar até o local de trabalho – foi encontrada pela Polícia Militar (PM) enquanto tentava fugir de Nerópolis, onde o crime ocorreu, em direção à Cidade de Goiás.

Segundo a Polícia Civil (PC), a criança, de apenas dois anos e quatro meses, foi deixado pela proprietária da creche trancado no veículo das 13h até as 17h.

O Corpo de Bombeiros chegou a resgatar o pequeno Salomão Faustino, o encaminhando ao Hospital Sagrado Coração de Jesus, onde o óbito foi constatado. Afivelado à cadeirinha, cinto de segurança, além dos vidros fechados, ele suportou uma temperatura que atingiu cerca de 30°C.

Ao notar a gravidade do crime após o abandono, a mulher decidiu fugir da cidade, saindo no próprio carro pela GO-070, juntamente com o marido.

Assim, os militares se dirigiram até a rodovia quando, por volta das 21h, localizaram o veículo no km 093, na altura de Itaberaí, a cerca de 83 km de Nerópolis.

Durante a abordagem, foi identificado que Flaviane estava como passageira, enquanto o marido dela, que auxiliou na fuga, dirigia o carro. As autoridades então deram voz de prisão ao casal, que foi encaminhado para um exame de corpo de delito.

Posteriormente, eles foram transferidos para uma delegacia da Polícia Civil (PC). Agora, um inquérito deve ser realizado a fim de apurar as circunstâncias do ocorrido.