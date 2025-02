Truque para limpar o óculos na hora sem arranhar e embaçar a lente

Para evitar arranhões, é possível limpar o acessório com apenas dois ingredientes que todo mundo tem em casa

Ruan Monyel - 23 de fevereiro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Assim que Faz)

Muitas pessoas que usam óculos enfrentam o mesmo problema diariamente: lentes embaçadas, manchadas e cheias de marcas de dedo.

Por mais que pareça simples, limpar os óculos de forma inadequada pode comprometer a visibilidade e até danificar as lentes com o tempo.

Mas para evitar esse problema, existe uma forma simples de limpá-los, usando apenas dois ingredientes que todo mundo tem em casa.

Truque para limpar o óculos na hora sem arranhar e embaçar a lente

Na limpeza dos óculos, usar a camisa, guardanapos de papel ou até mesmo lenços umedecidos pode deixar arranhões na superfície, reduzindo a vida útil do acessório.

Além disso, produtos químicos agressivos, como álcool ou sabão forte, podem desgastar a camada de proteção das lentes, tornando-as mais suscetíveis a riscos e manchas.

Para evitar esses problemas, muitas pessoas têm recorrido a um truque caseiro simples e eficiente, que utiliza apenas dois ingredientes para garantir uma limpeza profunda.

Esse método, além de econômico, mantém os óculos limpos por mais tempo e elimina gordura, poeira e outras impurezas sem danificá-lo.

O segredo está na mistura de detergente neutro com água. O detergente é suave o suficiente para remover sujeira e oleosidade sem afetar às lentes, como antirreflexo ou proteção UV.

Para utilizar essa técnica, basta adicionar uma gota de detergente neutro em um pequeno recipiente com água em temperatura ambiente.

Em seguida, mergulhe as lentes na mistura ou aplique com borrifador, depois, enxágue e seque com um pano de microfibra, que não solta fiapos e evita arranhões.

Esse método garante lentes completamente limpas, sem riscos ou manchas de uma forma acessível e extremamente prática.

Se você sofre com óculos constantemente sujos e embaçados, experimente esse método caseiro e veja como é possível mantê-los limpos sem danificar as lentes.

Além dessa ser uma solução acessível, esse truque ajuda a preservar a qualidade do acessório e garante uma visão mais clara no dia a dia.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!