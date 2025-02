IFG Anápolis: 15 Anos de Transformação e Gratidão

São jovens e adultos que encontraram no IFG a chance de realizar um sonho, ingressar no mercado de trabalho e construir uma carreira

Antônio Gomide - 24 de fevereiro de 2025

(Foto: Divulgação)

Toda grande mudança começa com uma semente — um sonho, uma ideia, uma decisão. Quando, em 2009, assinamos a ordem de serviço para a construção do Instituto Federal de Goiás – Câmpus Anápolis, sabíamos que estávamos erguendo muito mais do que paredes. Estávamos ajudando a construir um futuro de oportunidades, conhecimento e transformação para nossa cidade.

Acompanhamos de perto cada etapa das obras, com o compromisso de garantir que, no ano seguinte, o IFG fosse inaugurado e começasse a mudar vidas. Desde então, a instituição já formou mais de 10 mil alunos e mantém, ano após ano, uma média superior a mil estudantes matriculados. Mas os números, por mais impressionantes que sejam, não traduzem sozinhos o impacto dessa história.

O que realmente importa são as trajetórias que se desenham dentro das salas de aula. São jovens e adultos que encontraram no IFG a chance de realizar um sonho, ingressar no mercado de trabalho e construir uma carreira. É o orgulho de cada família que vê seus filhos conquistando o futuro por meio da educação. É o fortalecimento da região sul de Anápolis, que hoje pulsa com mais conhecimento, inovação e progresso.

Seguimos acreditando nesse projeto porque sabemos que a educação é um dos mais belos caminhos para transformar realidades. Nesta terça-feira, estaremos em Porangatu para a assinatura da construção de mais um Instituto Federal, representando a Assembleia Legislativa de Goiás. Recentemente, também acompanhamos a assinatura para a criação do IF em Cavalcante. Cada novo instituto é mais uma porta aberta para quem sonha e mais um passo na construção de um estado e de um país com mais oportunidades.

Em junho deste ano, celebraremos esses 15 anos do IFG Anápolis com alegria e gratidão, certos de que a educação continuará sendo um pilar fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade e do nosso estado.