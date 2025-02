Prazo final das inscrições de concurso público para nível fundamental e salário de R$ 3,9 mil em Goiás

Oportunidades são do Ministério Público de Goiás

Thiago Alonso - 24 de fevereiro de 2025

Pessoa realizando prova de concurso público. (Foto: Pedro Guerreiro/Ag. Pará)

Termina nesta semana o prazo para de inscrições para os três concursos públicos do Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO). São ofertadas vagas para os cargos de Oficial de Promotoria (01 vaga) e Secretário Auxiliar (02 vagas).

As oportunidades são destinadas para o nível de escolaridade fundamental e contam com carga horária de 40h semanais e salários de R$ 3.910,20.

Os interessados podem se candidatar até a próxima sexta-feira (28). As inscrições devem ser realizadas por meio do site do órgão, mediante o pagamento de uma taxa de inscrição no valor de R$ 62,02.

Os concorrentes serão avaliados por meio de etapas que incluem prova objetiva, discursiva e redação, além de uma fase com avaliação de títulos, que definirá os selecionados.

Para mais informações, confira os editais 01, 02, e 03.