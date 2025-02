Soldador morre quatro dias após ser esmagado por reboque de máquina agrícola

Vítima chegou a ser internada no Hugol, em Goiânia, mas não resistiu

Natália Sezil - 24 de fevereiro de 2025

Vítima foi identificada como Alexandre Silveira Borges. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 48 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (24), enquanto estava internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

Ele havia sido vítima de um acidente de trabalho na última quinta-feira (20), enquanto trabalhava em uma oficina emprestada, onde estaria unicamente para realizar solda e reparos em um veículo.

A vítima foi identificada como Alexandre Silveira Borges, que, natural da Cidade de Goiás, era soldador em Itapuranga, região Central do estado.

O trabalhador estaria embaixo de um reboque agrícola utilizado como silo móvel, consertando-o, quando o veículo acabou caindo sobre ele.

O acidente teria causado fraturas na bacia e no fêmur. Diante do ocorrido, o trabalhador precisou ser ajudado por pessoas que estavam no local, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Itapuranga e, em seguida, transferida para o Hugol. Alexandre não resistiu e faleceu durante a internação.

O Instituto Médico Legal (IML) esteve presente no local para realizar os devidos exames.