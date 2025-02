Tecnoshow Comigo pretende atingir marca impressionante de negociações e contará com novidades

Tecnoshow Comigo pretende atingir marca impressionante de negociações e contará com novidades

Participantes contarão com totens interativos e QR Codes para calcularem a pegada de carbono

Paulino Henjengo - 24 de fevereiro de 2025

Edição passada movimentou mais de R$ 11 bilhões (Foto: Divulgação)

Com o tema “Gerações do Agro”, a Tecnoshow Comigo chega à 22ª edição. O evento será realizado de 7 a 11 de abril, no Centro Tecnológico Comigo, localizada nas margens da Rodovia GO-174 área rural em Rio Verde, região sudoeste do estado. A expectativa é que evento gere R$ 10 bilhões em negociações – 5% a mais que em 2024.

“Os visitantes devem somar 150 mil pessoas este ano, um aumento de 10% em relação à edição anterior, além de impulsionar a comercialização na feira, que deve crescer 5%, atingindo aproximadamente 10 bilhões de reais”, explicou disse o diretor de insumos da Comigo e coordenador geral da Tecnoshow, Claudio Teoro.

Além da movimentação impressionante, o evento, que reúne inovações, serviços, tecnologias e negócios do setor, terá a sustentabilidade como um dos principais destaques da edição.

“Em parceria com a Eccaplan, a cooperativa neutralizará as emissões de carbono da estruturação do evento, assegurando o Selo Evento Neutro, fazendo a compensação com créditos de carbono”, disse o diretor de insumos da COMIGO e coordenador geral da Tecnoshow, Claudio Teoro.

Os participantes contarão com totens interativos e QR Codes para calcularem a pegada de carbono. Além disso, os organizadores esperam que a coleta seletiva de resíduos atinja 100 toneladas, dos quais 70% deverão ser reciclados, enquanto os outros 30% serão direcionados ao aterro sanitário.

Os feirantes poderão ter acesso aos 800 animais que estarão à disposição na área de pecuária, as exibições de equinos, muares e cães pastores, além de palestras com temas variados, bem como apresentações sobre novas tecnologias e muito mais.

A organização prevê plantar 90 mil mudas decorativas com 12 espécies diversas e 100 vasos com flores diferentes.

A Tecnoshow 2025 contará com 300 horas de palestras com especialistas renomados a nível nacional.

Vale lembrar que a edição contará com um heliponto com capacidade para até 12 aeronaves. A entrada será gratuita e, para saber mais detalhes sobre a feira, clique aqui.