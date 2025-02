Empresário é preso após dizer que esposa morreu durante assalto, mas autoridades acharem sinais de feminicídio

Marido se recusou a abrir porta do carro, onde militares encontraram a vítima morta e aparentando ter sido estrangulada

Natália Sezil - 25 de fevereiro de 2025

Vítima foi identificada como Lourdimila Ferreira dos Santos Silva. (Foto: Reprodução)

Um empresário, de 51 anos, foi preso preventivamente após a Polícia Militar (PM) não acreditar na versão contada por ele sobre o suposto homicídio da esposa, em Cristalina, no entorno do Distrito Federal.

A vítima foi identificada como Lourdimila Ferreira dos Santos Silva, de 48 anos, que era natural de Brasília, mas morava com o esposo no distrito de Palmital, na cidade de Cabeceira Grande, em Minas Gerais.

De acordo com o marido, a mulher teria morrido durante uma tentativa de assalto enquanto passavam pela zona rural de Cristalina, na tarde do último domingo (23). Ele teria parado para urinar quando foram abordados por três indivíduos, sendo rendidos com um facão. O homem teria perdido a carteira e o celular.

Diante disso, segundo relatos dele, ele teria corrido do local, deixando para trás o veículo e a esposa enquanto alegava estar indo procurar por ajuda. Após a fuga, ele teria encontrado seguranças de uma fazenda nas proximidades, que foram até o local onde o carro havia sido deixado.

A suspeita teria começado quando o marido se recusou a abrir as portas do veículo, demorando a atender ao pedido dos profissionais enquanto avisava que a companheira estava ali dentro e que ela estava com o joelho roxo.

Apesar da demora, ao finalmente abrirem o automóvel, os seguranças teriam se deparado com a vítima deitada no banco do passageiro, aparentando sinais de estrangulamento.

Diante da cena, a PM foi acionada. No local, os militares teriam confirmado os dados da mulher, percebido que a chave do veículo ainda estava na ignição e constatado que o marido não esboçou nenhuma reação ou emoção ao ver o corpo dela.

A vítima só foi identificada com a ajuda de parentes, já que o suspeito ainda teria demonstrado estar confuso ao narrar informações sobre ela. Tanto o Instituto Médico Legal (IML), quanto a Polícia Técnico-Científica estiveram no local para realizar os devidos procedimentos.

Em uma audiência de custódia realizada nesta terça-feira (25), a Justiça determinou que o suspeito continue preso preventivamente – conforme apontou o Popular.

Agora, o caso deve seguir sob responsabilidade do Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC) de Cristalina.