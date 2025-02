Com ajuda da companheira, homem mata amante empresário cruelmente em Trindade

Polícia Militar (PM) chegou aos suspeitos, quando procurava pela vítima que estava desaparecida

Paulo Roberto Belém - 27 de fevereiro de 2025

Imagem mostra empresário, Carlos Luis de Sá. (Foto: Reprodução)

Um casal de jovens confessou ter armado uma emboscada, que resultou no assassinato de um proprietário de uma padaria, de 52 anos, de Trindade, Região Metropolitana de Goiânia, motivado pelo que seria “uma prova de amor”.

Os principais suspeitos do crime, Vinicius Valentin, de 21 anos, e Yara Martins Alves, de 25 anos, atraíram a vítima, Carlos Luiz de Sá, que teria um relacionamento com o jovem há pelos menos cinco anos.

A emboscada foi motivada pela descoberta do romance, tendo a jovem dito que o ex-namorado tentava reatar o relacionamento, adiantando que iria matar o empresário para provar seu amor.

Supostamente partiu de Vinicius o contato que atraiu a vítima para um local ermo da cidade, com o pretexto de pedir dinheiro.

Quando o empresário chegou para “socorrer” o amante, o jovem entrou no carro da vítima, esfaqueando-a até à morte, sendo que a ex-namorada teria ajudado, segurando Carlos Luiz para evitar que se defendesse.

Depois do crime, os dois transportaram o corpo até a GO-020, na região de Aparecida de Goiânia, onde o abandonaram às margens da rodovia, próximo ao aterro de um condomínio em construção, a fim de ocultar o cadáver.

Descoberta

O crime veio à tona quando a Polícia Militar (PM) foi acionada por conta do desaparecimento da vítima, tendo sumido após fechar seu estabelecimento na noite desta terça-feira (25).

Carlos Luiz teria fechado a padaria no Setor Maysa 2, em Trindade, dizendo à família que iria ministrar uma missa e depois em um jantar na casa de um sobrinho, mas não compareceu na segunda

Assim, familiares foram peça chave em dar dicas para os militares, indicando a casa do suspeito, sabendo que ele mantinha relacionamento com ele. Indo até lá, a PM descobriu que o casal, junto com as filhas da jovem, teria fugido para o Norte do Estado.

Prisão

Com informações de um terceiro que estava na casa, policiais empreenderam buscas por cidades da região, localizando e prendendo os suspeitos em um hotel de Uruaçu. O momento da prisão foi registrado pelos militares.

O casal foi encaminhado para Trindade, onde foram autuados por homicídio qualificado, motivado por emboscada, ocultação de cadáver e corrupção de menores, por conta do suspeito ter levado a irmã menor para abandonar o corpo da vítima.