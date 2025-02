Faixa com linguagem neutra chama atenção de estudantes em universidade

Cartaz fixado pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) de uma universidade gerou repercussão pelas boas-vindas

Magno Oliver - 27 de fevereiro de 2025

(Foto: Captura de tela / RD Planalto)

A língua portuguesa está sempre em constantes mudanças e assim novas formas de comunicação surgem com o tempo para atender diversos grupos sociais de falantes e ouvintes.

Dessa forma, uma faixa de boas-vindas do Diretório Central dos Estudantes (DCE) de uma universidade de Passo Fundo (MG) viralizou nas redes sociais por conta do conteúdo da mensagem. O contexto dela é o ingresso de novos alunos nas faculdades por meio do tradicional vestibular.

O motivo da repercussão entre usuários foi a mensagem de boas-vindas que trazia a faixa “Bem-vindes!”, em referência à linguagem neutra.

A faixa foi colocada logo na entrada e rapidamente virou tema de fotos em outras redes sociais e comentários dos internautas.

Faixa com linguagem neutra chama atenção de estudantes em universidade

Na mensagem, feita em caixa alta e tintura reforçada, vinha o seguinte recado: “BEM-VINDES! – DCE”, se referindo aos mais novos calouros e calouras da universidade.

A linguagem neutra trata-se de uma comunicação inclusiva que busca incluir pessoas que não se identificam dentro do gênero masculino ou feminino.

Esse tipo de abordagem foi utilizada para receber ingressantes da universidade, mas é vista como uma espécie de “piada” entre alguns grupos sociais.

A linguagem neutra não é reconhecida oficialmente pelas regras da língua portuguesa, mas é utilizada como variação linguística para se comunicar com pessoas não-binárias.

A mensagem fixada pelo campus da universidade causou reações de usuários por diferenciar a forma reconhecida pela norma da nossa língua: “bem-vindos” ou “bem-vindas”.

De acordo com professores e especialistas em linguística, o uso do pronome neutro é uma forma de incluir diferentes gêneros. É uma forma de abordagem respeitosa para o público que não se identifica com um único gênero dentro da formação humana.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!