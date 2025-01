Faixa perdida de Tina Turner é redescoberta após 40 anos; ouça ‘Hot for You Baby’

Música composta pelos australianos George Young e Harry Vanda traz a voz meio rouca de Tina

Folhapress - 25 de janeiro de 2025

Cantora Tina Turner. (Foto: Reprodução-Youtube)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Na última quinta-feira (23), um programa de rádio do Reino Unido reproduziu pela primeira vez uma faixa descartada do álbum “Private Dancer” (1984), álbum de maior sucesso de Tina Turner, morta em 2023 aos 83 anos.

Chamada “Hot for You Baby”, a música composta pelos australianos George Young e Harry Vanda traz a voz meio rouca de Tina em meio a acordes acelerados de guitarra. É como se a cantora “tivesse encontrado com o AC/DC”, como definiu um ouvinte da rádio britânica. A faixa póstuma também pode ser ouvida no YouTube.

A agora nova música foi encontrada nos arquivos da gravadora em meio à produção de um relançamento especial do álbum por ocasião do seu aniversário de 40 anos, que deve ser lançado no próximo mês de março.

Inicialmente, a faixa faria parte do “Private Dancer”, mas acabou sendo descartada para dar lugar a singles com sonoridade mais pop, que marcaram a época em que foram lançados, como a faixa que dá nome ao álbum, “What’s Love Got to Do with It” e “Better Be Good to Me”.

À época do lançamento, o álbum “Private Dancer” ultrapassou a a marca de 20 milhões de cópias vendidas e rendeu à Turner três Grammys: Melhor Performance Feminina em Pop, Melhor Performance Feminina em Rock, Disco do Ano e, por “What’s Love Got To Do With It?”, também o prêmio de Música do Ano.