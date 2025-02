Motorista embriagado causa acidente e estoura o limite máximo do bafômetro em Anápolis

Teste marcou novo recorde registrado em Goiás desde o início de 2025

Natália Sezil - 27 de fevereiro de 2025

Vídeos registraram o nível de embriaguez do motorista. (Foto: Reprodução)

Um teste de bafômetro ultrapassou os valores que podem ser aferidos pelo equipamento após um condutor alcoolizado causar um acidente de trânsito no Setor Central de Anápolis, nesta quinta-feira (27).

O homem, de 40 anos, dirigia pelo bairro quando colidiu com um carro que estava parado no semáforo. Sentindo o impacto, a motorista do veículo acertado teria descido e percebido que ele apresentava sinais de embriaguez.

Diante das desconfianças, a Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local, onde as autoridades constataram que o suspeito estava confuso e com os olhos vermelhos, expelia cheiro de álcool pela boca, tinha a voz arrastada e cambaleava.

A dificuldade em se manter de pé chegou a ser registrada em vídeo, por pessoas que presenciaram a cena.

O condutor realizou teste de bafômetro, que confirmou a embriaguez. O equipamento, inclusive, indicou um teor alcoólico superior a 2,00 mg/L de ar expelido – nível máximo que pode ser aferido.

Além de ultrapassar o limite registrado, o valor também bateu o recorde de embriaguez registrado em 2025, em Goiás.

Até então, o maior teor alcoólico no ano havia sido constatado no final de janeiro, quando um motorista foi flagrado com teor de 1,54 mg/L de ar expelido.

A lei prevê que é crime de trânsito quando o registrado pelo condutor ultrapassa 0,34 mg/L. O álcool é detectado no sangue a partir de 0,05 mg/L de álcool. No intervalo entre esses dois valores, o motorista é autuado por infração gravíssima.

Diante dos fatos, os policiais apreenderam o veículo e a carteira de habilitação do suspeito e o encaminharam à delegacia, onde ele foi preso em flagrante por dirigir sob influência de álcool.

Agora, o caso deve seguir sob responsabilidade da Polícia Civil (PC).

