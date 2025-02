MPF lança processo seletivo para estágio com bolsa de até R$ 2 mil em Goiânia e Anápolis

Prova objetiva vai acontecer online no dia 27 de abril

Paulino Henjengo - 28 de fevereiro de 2025

Candidato preenchendo cartão resposta (Foto: Reprodução)

O Ministério Público Federal em Goiás (MPF) está com um processo seletivo público aberto, com 25 vagas distribuídas em duas unidades localizadas em Goiânia e Anápolis. As inscrições estarão abertas entre os dias 5 a 30 de março.

As oportunidades são específicas para alunos que estejam matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação como Direito, Administração, Biblioteconomia e Comunicação Social. Há também previsão de cadastro reserva.

Para participar, o candidato precisa estar disponível para estagiar 20h semanais. Em relação ao estágio em Administração, serão aceitos também alunos que estejam cursando Gestão Pública e Gestão de Recursos Humanos.

Por outro lado, na área da comunicação, incluem-se estudantes dos cursos de Jornalismo, Marketing e Publicidade e Propaganda.

A prova objetiva vai acontecer online no dia 27 de abril. No entanto, é importante que o participante tenha acesso à internet e cadastro no site da instituição.

Os candidatos selecionados poderão contar com uma bolsa auxílio de R$ 1.027 para os alunos de graduação e R$ 2.055 para os de pós-graduação, além de auxílio transporte diário de R$ 11 e seguro contra acidentes pessoais. Vale lembrar que a modalidade de atuação deverá ser híbrida.

A lista de aprovados está prevista para o dia 12 de maio.

Para mais informações, acesse o edital. Outras dúvidas poderão ser esclarecidas por meio do telefone (62) 3243-5400 ou pelo e-mail [email protected].