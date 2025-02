Policial civil de Goiás sofre parada cardíaca durante treinamento e é internado em estado grave

Assessoria da PC informou que não iria se manifestar por enquanto

Davi Galvão - 28 de fevereiro de 2025

Rafael da Gama Pinheiro teve de ser internado, em estado grave. (Foto: Redes Sociais)

Enquanto realizava um curso de Operações Táticas Especiais do Grupo Tático 3 (GT3), da Polícia Civil de Goiás, o policial civil Rafael da Gama Pinheiro teve um mal súbito seguido por uma parada cardíaca.

O acidente aconteceu na quarta-feira (26), durante uma instrução aquática realizada no Lago Paranoá, nas dependências do Grupamento de Busca e Salvamento (GBSAL), do Corpo de Bombeiros do DF.

De imediato, Rafael foi socorrido pelos profissionais que estavam de prontidão no local e encaminhado, em estado grave, ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal, sendo admitido na UTI e, posteriormente, transferido para um hospital particular.

Ao Popular, o Corpo de Bombeiros informou que está prestando todo o apoio necessário ao policial e familiares.

O Portal 6 entrou em contato com a assessoria da Polícia Civil que disse apenas que não iriam se manifestar a respeito por enquanto.