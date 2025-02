Saiba onde acompanhar o Oscar e torcer por Fernanda Torres e “Ainda Estou Aqui” em Goiânia e Anápolis

Bar de Anápolis e Mostra de Cinema se preparam para transmissão que pode render até três Oscars para o país

Paulo Roberto Belém - 28 de fevereiro de 2025

Fernanda Torres levou a categoria Melhor Atriz em Filme de Drama, por “Ainda Estou Aqui”, no Globo de Ouro. (Foto: Reprodução/X)

Para os brasileiros, um programa que se equivale a uma final de Copa do Mundo se tornou o mais esperado para o domingo de Carnaval (02), mas que não é a transmissão de algum desfile de escola de samba do Rio de Janeiro.

Entretanto, é a atriz carioca Fernanda Torres e a produção nacional “Ainda Estou Aqui”, do diretor Walter Salles, que terão a atenção e torcida pela possibilidade dela e do filme receber três premiações no Oscar.

E, nessa ideia, parte dos goianos também está se preparando. Tanto que Goiânia e Anápolis terão espaços dedicados à transmissão da premiação, com a expectativa mais inquestionável possível.

Na capital, a 16ª edição da Mostra O Amor, a Morte e as Paixões vai dedicar a noite do dia 02 vai repercutir ao vivo a solenidade, seguida de um show da banda Beatles 4Ever, de São Paulo, considerada um dos melhores covers dos Beatles no Brasil.

A mostra é realizada no Centro Cultural Oscar Niemyer (CCON), localizada na GO-020, nas dependências do CINEX, cinema do completo.

Já em Anápolis, o Bosque Bar também aderiu à ideia e transmitirá a entrega do Oscar, aliando à programação de carnaval do estabelecimento, com abertura no horário de funcionamento da casa.

O estabelecimento está localizado na Rua Rodrigues Tomaz, em frente à Praça General Curado, no bairro Jundiaí.

Filme e Transmissão

“Ainda Estou Aqui” concorrem às premiações de Melhor Filme e Melhor Filme de Língua Estrangeira e Fernanda Torres pode levar o prêmio de Melhor Atriz.

A cerimônia da 97ª edição do Oscar acontece no tradicional Teatro Dolby, em Los Angeles, Califórnia. O evento começa às 21h, no horário de Brasília. Mas o tapete vermelho oficial será exibido ao vivo a partir das 20h30.

A quem preferir assistir à premiação de casa ou em outro lugar mais tranquilo, O Oscar 2025 será transmitido ao vivo pelo canal TNT e pelas plataformas de streaming HBO Max e Globoplay. Também haverá exibição na TV aberta pela Globo.