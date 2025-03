Conheça o maior fazendeiro do Brasil: tamanho da propriedade rural impressiona

Conheça o maior fazendeiro do Brasil: tamanho da propriedade rural impressiona

A fazenda possui 1,3 milhão de hectares cultivados, tornando-se a maior produtora de cana-de-açúcar do país

Pedro Ribeiro - 01 de março de 2025

(Usina Costa Pinto, propriedade da Raízen)

O maior fazendeiro do Brasil possui uma propriedade rural de dimensões impressionantes.

Se você acha que o agronegócio se resume a fazendas de alguns milhares de hectares, prepare-se para conhecer um verdadeiro império do campo.

Por isso, vamos revelar quem lidera esse ranking e como uma gigantesca propriedade influencia a produção agropecuária do país.

Atualmente, o título de maior fazendeiro do Brasil pertence à Raízen, uma subsidiária do grupo Cosan, liderado por Rubens Ometto.

A empresa detém cerca de 1,3 milhão de hectares cultivados, tornando-se a maior produtora de cana-de-açúcar do país e uma das principais fornecedoras de biocombustíveis do mundo.

Essa imensa extensão de terras não apenas impressiona pelo tamanho, mas também pelo impacto econômico.

A Raízen está na vanguarda da bioenergia e da sustentabilidade, posicionando o Brasil como uma referência global no setor.

O impacto do agronegócio no Brasil

O agronegócio é um dos principais motores da economia brasileira.

Os grandes fazendeiros não apenas produzem alimentos e matérias-primas, mas também geram milhões de empregos e impulsionam as exportações.

No caso da Raízen, a liderança no mercado de etanol e açúcar mostra como o Brasil pode combinar produção em larga escala com responsabilidade ambiental.

Para manter-se à frente, a Raízen investe constantemente em tecnologia e sustentabilidade.

A empresa desenvolve soluções para aumentar a produtividade e reduzir as emissões de carbono, tornando a produção mais eficiente e menos agressiva ao meio ambiente.

O compromisso com a inovação não apenas fortalece a indústria, mas também garante que o Brasil continue sendo um dos maiores produtores agropecuários do mundo.

