Essa foi a frase dita por dona de creche de Nerópolis após esquecer bebê no carro

Pequeno ficou cerca de 4 horas no veículo e não sobreviveu, causando comoção nacional

Da Redação - 01 de março de 2025

Câmeras de segurança mostraram reação da investigada. (Foto: Reprodução/ Jornal Anhanguera)

Na última semana, ganhou repercussão nacional um caso ocorrido em Nerópolis, onde a dona de uma creche esqueceu o bebê Salomão Rodrigues Faustino, de apenas 2 anos, dentro do carro. Durante a investigação, as autoridades conseguiram acesso às câmeras de segurança que mostraram o momento exato em que a investigada se deu conta do ocorrido.

O pequeno ficou cerca de 4h preso dentro do veículo e não sobreviveu. Nos vídeos, repercutidos pelo Jornal Anhanguera, é possível ver a reação imediata da investigada, Flaviane Lima Souza.

“Acho que esqueci dentro do carro. Como é que eu vou falar que eu esqueci uma criança dentro do carro?”, afirmou ela.

Mais a frente no vídeo, é possível escutar uma afirmação ainda mais impressionante: “eu não sei se eu fujo, o que eu faço? Eles vão me matar”.

Após o ocorrido, no dia 18 de fevereiro, a suspeita tentou fugir junto do marido, mas foi localizada e presa logo no dia seguinte, já na altura da Cidade de Goiás.

E agora?

A Polícia Civil (PC) finalizou o inquérito e determinou que ela não teve a intenção de matar a criança, classificando o caso como homicídio culposo.

No momento, ela cumpre prisão domiciliar, após a Justiça converter a prisão preventiva pelo fato de Flaviane ser ré primária e também mãe de dois filhos com menos de 12 anos, um deles ainda em fase de amamentação.