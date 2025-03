6 costumes brasileiros que são herança italiana e a maioria das pessoas não sabe

6 costumes brasileiros que são herança italiana e a maioria das pessoas não sabe

Alguns desses traços estão presentes na culinária, na linguagem e nas tradições familiares

Pedro Ribeiro - 02 de março de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/Canal Sabor no Prato )

O Brasil é um país formado por uma rica diversidade cultural, resultado da influência de diferentes povos ao longo dos séculos.

Entre essas influências, a cultura italiana se destaca de maneira profunda e marcante.

Com mais de 30 milhões de ítalo-descendentes, os traços deixados pelos imigrantes italianos estão presentes na culinária, na linguagem, nas tradições familiares e até na forma como os brasileiros se comunicam.

Muitos dos hábitos que fazem parte do nosso dia a dia tiveram origem na imigração italiana, que aconteceu principalmente entre o final do século XIX e o início do século XX.

Com a chegada desses imigrantes, costumes foram sendo incorporados naturalmente à identidade nacional, tornando-se tão comuns que poucas pessoas sabem que vieram da Itália.

Seja no modo de falar, nas reuniões de domingo em família ou até na paixão por massas e café, a influência italiana se espalhou por todo o Brasil.

Você provavelmente já segue algumas dessas tradições sem nem perceber!

6 costumes brasileiros que são herança italiana e a maioria das pessoas não sabe

1. Linguagem e expressões

Para começar, muitas palavras usadas pelos brasileiros são de origem italiana.

“Tchau”, por exemplo, vem do italiano “ciao”. Outros exemplos incluem “cantina”, “panetone” e até “capuccino”.

Além do mais, no Sul do Brasil, o dialeto talian, derivado do vêneto, ainda é falado por descendentes de imigrantes.

2. O jeito expressivo de falar

Se você já reparou que muitos brasileiros falam gesticulando bastante, saiba que isso é uma herança italiana.

Afinal, os italianos são conhecidos por se expressarem com as mãos, e esse costume foi passado para seus descendentes no Brasil.

Do mesmo modo, o tom de voz alto e as expressões faciais marcantes também são características herdadas da cultura italiana.

3. Cantinas, massas e pizza

A culinária é um dos traços mais marcantes da influência italiana no Brasil.

As tradicionais cantinas com toalhas quadriculadas e pratos fartos são um reflexo direto dessa cultura.

Além disso, a pizza se tornou uma paixão nacional, especialmente em São Paulo, considerada uma das capitais mundiais da pizza.

Por outro lado, outro costume interessante é comer nhoque no dia 29 de cada mês para atrair prosperidade.

4. Almoço de domingo em família

O clássico almoço de domingo, com macarronada e frango assado, é um dos costumes brasileiros que vieram da Itália.

Para os italianos, reunir a família à mesa é um momento sagrado.

Não apenas isso, mas o molho de tomate bem temperado, feito em grandes quantidades, também é outro legado direto da culinária italiana.

5. Festas de rua e quermesses

As festas de bairro com barracas de comida, danças e música ao vivo têm forte influência italiana.

Um grande exemplo disso é a Festa de Nossa Senhora Achiropita, no Bixiga, em São Paulo, que atrai milhares de visitantes todos os anos para celebrar a cultura e a gastronomia italiana.

6. Café expresso

Por fim, os brasileiros adoram um café forte e curto, um costume trazido pelos italianos.

O café expresso se tornou um dos hábitos mais comuns no Brasil, sendo consumido ao longo do dia.

Além do mais, o capuccino é outra paixão nacional de origem italiana.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!