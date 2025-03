Avenida São Francisco perde força com comércios se mudando e pontos ficando vagos

Placas de "passo o ponto" e "aluga-se" decoram os imóveis, a espera da chegada de novos empreendimentos

Samuel Leão - 02 de março de 2025

Avenida São Francisco, em Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

Ao trafegar pela Avenida São Francisco, via tradicional de Anápolis, é possível perceber uma divergência entre os lados direito e esquerdo da pista. Em sentido à Praça Dom Emanuel, o lado direito apresenta três espaços vagos que, recentemente, eram ocupados por bares e por um mercado.

Onde ficava o Vegas Gastrobar, agora há uma placa de aluga-se. O estabelecimento preferiu se mudar para a Avenida Fernando Costa, na Vila Jaiara.

Já o Beer O´Clock, que chegou a falar com o Portal 6 sobre dificuldades enfrentadas para seguir atuando naquele ponto, em abril de 2024, está passando o ponto.

Já a Confraria das Frutas, que ficava situada na esquina com a rua Pedro Braz de Queiróz, também abandonou a região e, segundo as redes sociais oficiais, se mudou para o Residencial Portal do Cerrado, na grande Recanto do Sol.

Assim, placas de “passo o ponto” e “aluga-se” decoram os pontos, a espera da chegada de novos empreendimentos.