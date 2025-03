Jogadores trocam socos no banco de reserva e são expulsos na semi do Baiano

Longe de casa, o Vitória aplicou uma goleada de 4 a 0 no Atlético de Alagoinhas no jogo de ida das semifinais do Campeonato Baiano, mas a imagem que marcou o jogo não é de bola na rede. Antes do intervalo, o Leão da Barra ainda vencia por 2 a 0 quando dois jogadores da equipe anfitriã trocaram socos no banco de reservas e foram expulsos.

No fim do primeiro tempo da partida, o atacante Luciano, do Atlético de Alagoinhas, agrediu um integrante da comissão técnica da própria equipe. No momento, o Vitória vencia por 2 a 0.

Companheiro de equipe de Luciano, Fabio tomou as dores do integrante da comissão técnica e entrou na confusão. Ambos os jogadores, então, passaram a trocar socos até que foram contidos e entraram no vestiário.

Na volta para a etapa complementar, o árbitro Wagner Francisco Silva Souza foi à cabine do VAR para checar as imagens da briga entre companheiros e decidiu expulsar os atletas. Por sorte, como eles estavam no banco de reservas, o Atlético de Alagoinhas seguiu com 11 jogadores em campo.

O argentino Luciano não viu nem a cor do cartão vermelho, já que ficou no vestiário e não subiu ao gramado após a confusão.

No fim, o Atlético de Alagoinhas ainda sofreu mais dois gols e vai para o jogo de volta com grande desvantagem. A decisão pela vaga na final do Baiano está marcada para o próximo sábado, às 18h (de Brasília), no Barradão.