Homem é condenado por 16 anos de prisão após tentar matar a ex-companheira por três vezes, em Goiânia

Vizinhos ouviram os gritos de socorro e acionaram a Polícia Militar (PM)

Paulino Henjengo - 03 de março de 2025

(Foto: Reprodução/ Internet)

Um homem foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) após tentar matar a ex-companheira por três vezes, ele acabou sendo condenado pelo Tribunal do Júri por 16 anos e 06 meses.

O crime ocorreu em 2023, em Goiânia, quando a mulher se encontrava sob medida protetiva judicial, que foi ignorada pelo autor do crime.

Ele e a vítima haviam mantido união estável por alguns anos, mas, na época em que aconteceu a agressão, eles estavam separados.

O relacionamento deles foi marcado por um histórico de agressões, tanto que o denunciado tentou cometer feminicídio pela primeira vez quando ainda moravam juntos. Na ocasião, ele teria acertado ela com diversas tesouradas, conforme informações do MPGO.

O segundo episódio de violência eles já estavam separados. O acusado esfaqueou a ex-companheira e a filha, de apenas 14 anos – quando chegou a ser condenado e preso.

No último episódio de agressão, o réu foi até o edifício da vítima — que não tinha porteiro — e arrombou a porta do apartamento. No interior da residência, ele disse que queria manter relações sexuais com ela, que se recusou.

Furioso, o homem foi até a cozinha, onde pegou uma faca e a feriu com seis golpes. Os vizinhos ouviram os gritos de socorro e acionaram a Polícia Militar (PM). Na sequência, ela foi levada às pressas ao hospital.

Diante disso, o réu foi levado a julgamento pelo Tribunal do Júri e considerado culpado. O juiz Lourival Machado da Costa foi responsável por determinar a duração da pena que deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado.