Março será marcado por grandes reviravoltas para esses 3 signos

Com a entrada do Sol em Áries e a presença de planetas como Saturno e Plutão em novas posições, alguns signos passarão por provações

Ruan Monyel - 03 de março de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/lil artsy)

O mês de março chega com fortes movimentações astrológicas que prometem trazer mudanças inesperadas na vida de alguns signos.

Para esses nativos, essa fase será marcada por transformações intensas, novos começos e desafios que podem redefinir caminhos.

Com o início do novo ano astrológico, que acontece com a entrada do Sol em Áries no final do mês, muitas energias começam a se renovar.

Além disso, a presença de planetas como Saturno e Plutão em novas posições fará com que algumas áreas da vida sejam profundamente impactadas, exigindo adaptações.

1. Gêmeos

Para os geminianos, março será um mês de mudanças bruscas, especialmente na vida profissional e nas relações amorosas.

O trânsito de Marte pelo signo trará energia e impulsividade, fazendo com que decisões importantes sejam tomadas de forma rápida, e assim, grandes mudanças podem acontecer.

No campo amoroso, os geminianos podem ser surpreendidos por reencontros inesperados, novas relações e decepções com pessoas próximas.

2. Escorpião

Escorpião é um signo que já está acostumado com transformações, mas nesse mês as mudanças podem ser ainda mais intensas e significativas.

Com a influência de Plutão, o planeta regente de Escorpião, algumas verdades podem vir à tona, exigindo que esse signo tome decisões difíceis.

No trabalho, esse será um momento de aprendizado e possíveis desafios, já no amor, algumas relações podem fixar estremecidas.

3. Capricórnio

Por fim, os capricornianos terão um mês agitado, especialmente no setor financeiro e profissional, grandes oportunidades podem aparecer.

O trânsito de Saturno pode trazer desafios ligados a finanças, como gastos inesperados ou necessidade de reorganizar a vida financeira.

No entanto, aqueles que souberem lidar com as dificuldades serão recompensados com novos meios de ganhar dinheiro, e quem sabe, a descoberta de uma nova carreira.

