Motorista de aplicativo fala sobre crescimento de colega de trabalho: “de Celta a Executivo Fusion”

Internautas que reconheceram o motorista afirmaram nos comentários que ele é um excelente profissional

Paulino Henjengo - 03 de março de 2025

Influencer Lucas Dias (a esquerda) e o Motorista Willer (a direita). (Foto: Reprodução/Instagram @uberhistorias)

Conhecido pela característica peculiar de promover histórias e rotinas de motoristas de aplicativos, o influenciador Lucas Dias contou no Instagram @uberhistorias a respeito do crescimento de um colega de trabalho.

Em um vídeo divulgado na rede social que já conta com mais de 37 mil visualizações, o motorista demonstra estar satisfeito com o progresso do colega Willer, de Belo Horizonte.

Ele começou a trajetória como motorista de aplicativo dirigindo um carro da Chevrolet Celta em 2012, atualmente, possui um Ford Fusion.

“Cara, eu comecei num celtinha em 2012, aí a gente foi progredindo. Depois veio o Argo, Honda City, primeiro Corola, segundo Corola e assim o Fusion”, disse Willer.

O influenciador goiano perguntou ainda se o motorista usa o atual veículo para trabalhar como motorista de aplicativo. Em tom descontraído, ele respondeu dizendo que atua, mas, com uma frequência bastante reduzida.

“Muito raro, cara. Não falo que não faço mais, às vezes a gente faz apenas para matar a saudade”, ressaltou.

Além de Lucas Dias, os internautas que reconheceram o motorista afirmaram nos comentários que ele é um excelente profissional, outros desejaram felicidades pela aquisição.