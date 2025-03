Papa Francisco teve episódios de insuficiência respiratória aguda à noite

O papa Francisco sofreu dois episódios de “insuficiência respiratória aguda” nesta segunda-feira (3) e precisou usar ventilação mecânica não invasiva, segundo o Vaticano.

Essa nova crise foi causada por um grande acúmulo de muco nos brônquios, levando a um estreitamento das vias respiratórias. Por isso, os médicos realizaram duas endoscopias pulmonares para remover as secreções, disse o Vaticano.

Francisco está no hospital Gemelli, em Roma, há mais de duas semanas lutando contra uma pneumonia dupla no hospital,

Ele foi internado em 14 de fevereiro com uma infecção respiratória grave que desencadeou outras complicações.