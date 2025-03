Maior do país: Fini investe em unidade interativa em Caldas Novas

Meta é fechar o ano de 2025 com 500 lojas

Davi Galvão - 04 de março de 2025

Unidade fica localizada no Singapura Shopping, em Caldas Novas (Foto: Divulgação)

A Fini escolheu Caldas Novas, em Goiás, como a primeira cidade a receber uma franquia da marca em 2025, com a unidade também sendo a 400ª operação da empresa no país.

A loja foi inaugurada no Singapura Shopping e se destaca também por ser a maior unidade da rede no Brasil, com 112 metros quadrados.

Projetado para oferecer uma experiência imersiva e interativa, o espaço integra de forma lúdica o universo da Fini com o ambiente do shopping.

“Esse marco reflete nosso compromisso em crescer de forma estratégica, sempre oferecendo experiências inovadoras aos consumidores”, afirmou o diretor-geral da The Fini Company Brasil, Valmir Feil.

Em 2024, a empresa estreou no ranking das 50 maiores redes de franquias em operação no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF) e, para 2025, a meta é fechar o ano com 500 unidades ativas no país.