Motorista de aplicativo fica sem acreditar na folga de passageira e mostra o que aconteceu

"Ela acha que porque pagou a corrida, pagou a pessoa também, né. Vem incluso no pacote", comentou a condutora do carro

Magno Oliver - 04 de março de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / @Alinelks)

Trabalhar como motorista de transporte de passageiros por aplicativo é ter a certeza que você vai passar por histórias impressionantes e inacreditáveis o tempo todo.

Assim, ao voltar de suas férias no trabalho como motorista de aplicativo, a condutora Aline Assis (@Alinelks), relatou uma história desagradável que viveu com uma passageira.

O modo como a viajante tratou a motorista de aplicativo surpreendeu internautas e viralizou nas redes sociais. O desfecho foi publicado na íntegra no Instagram.

No início da gravação, ela conta que a passageira entra no carro e pergunta se ela não era “daqueles motoristas vagabundos não, né?”. Sem entender do que se tratava, ela segue a viagem.

“Não porque tem uns motoristas que fecham viagem com a gente, mas não querem trabalhar não.”, disse a passageira. A motorista ficou em silêncio e continuou a viagem.

Em seguida, Aline conta que o destino final era um mercado e que deixou a passageira na porta do estabelecimento e ela logo retrucou.

“Olha, eu vou entrar, você me espera aqui e aí quando eu sair você me ajuda a colocar as coisas dentro do carro”, disse a passageira. Imediatamente Aline entende o recado e explica que no entendimento da passageira, vagabundo é quem não fazia as coisas para ela.

A motorista explica que não é assim que funciona e que ela teria que solicitar outra viagem na saída dela do supermercado. “Contratei foi o seu serviço”, retrucou a passageira.

Aline conta que começou a rir enquanto a viajante reclamava acusando os motoristas de aplicativo de serem pessoas que não gostavam de trabalhar.

Confira o vídeo completo da história:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline de Assis (@alinelks)

