Como evitar que sapatos fiquem com mau cheiro no armário

Pequenas mudanças podem fazer toda a diferença e garantir que seus sapatos fiquem livres do mau cheiro

Ruan Monyel - 05 de março de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Dicas da Marta)

Evitar que os sapatos fiquem com mau cheiro no armário é um desafio para muitas pessoas, afinal, parece impossível mantê-los limpos.

Com o uso diário, o suor e a umidade acumulam-se nos calçados, criando um ambiente propício para a proliferação de fungos e bactérias.

Como consequência, o odor desagradável se espalha pelo armário e pode até impregnar outras roupas e objetos armazenados no mesmo espaço.

Mas existem algumas dicas simples que evitam o mau cheiro, e também acabam com as bactérias, deixando o armário e os sapatos cheirosos.

Como evitar que sapatos fiquem com mau cheiro no armário

Muitas vezes, mesmo lavando os pés antes de calçar os sapatos, o problema com o mau cheiro persiste, pois o suor natural do corpo se transfere para o material do calçado ao longo do dia.

A solução para esse problema não está apenas em lavar os sapatos de tempos em tempos, mas sim em adotar hábitos diários.

Pequenas mudanças podem fazer toda a diferença e garantir que seus sapatos fiquem sempre frescos e livres de cheiros ruins.

Uma das maneiras mais eficazes de evitar o mau cheiro nos sapatos é permitir que eles sequem completamente antes de serem guardados no armário.

O ideal é deixar os calçados em um local ventilado por algumas horas antes de guardá-los, garantindo que toda a umidade do suor seja eliminada naturalmente.

Outro método muito eficiente para evitar odores desagradáveis é o uso de bicarbonato de sódio. Esse produto é conhecido por sua capacidade de absorver umidade.

Para utilizá-lo, basta polvilhar uma pequena quantidade dentro dos sapatos à noite e retirar o excesso pela manhã, evitando assim o mau cheiro.

Para garantir que o armário fique sempre cheiroso, uma dica simples e eficaz é usar sachês perfumados ou aromatizantes.

A limpeza dos sapatos também não pode ser negligenciada, afinal, manter os calçados sempre higienizados é essencial para evitar odores persistentes.

Por fim, outro truque caseiro bastante eficiente é borrifar uma mistura de vinagre e água no interior dos sapatos antes de guardá-los.

Adotar esses hábitos simples vai garantir um armazenamento adequado e manter os sapatos livres do mau cheiro.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real para você!