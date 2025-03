Serviços do CadÚnico estão temporariamente suspensos em Anápolis

Medida segue determinação do Governo Federal e será implementada em todo o país

Augusto Araújo - 06 de março de 2025

O Cadastro Único é utilizado como base de dados do Governo para diversos benefícios. (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Anápolis anunciou, por meio das redes sociais, que os serviços do Cadastro Único (CadÚnico) estão temporariamente suspensos.

Essa medida segue uma determinação do Governo Federal, para atualização e troca do sistema, visando fortalecer a segurança dos dados e facilitar o acesso dos beneficiários.

Dessa forma, novos cadastros e atualização de dados na plataforma estarão suspensos até o dia 14, seguindo um cronograma que ocorrerá em todo o país.

O mesmo ocorre em Aparecida de Goiânia. No município, as atividades foram interrompidas no dia 1º e se estenderá até o dia 16 de março. “Retornaremos os atendimentos normalmente a partir de 17/03 em todos os CRAS”, anunciou a prefeitura do município em nota.

Por fim, em Goiânia, a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh) divulgou que a capital seguirá com os atendimentos relativos ao CadÚnico, apesar da suspensão da plataforma.

“Beneficiários que precisarem se cadastrar, atualizar informações ou acessar serviços poderão procurar os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) ou a Central do CadÚnico, na Rua 4, no Centro, onde os dados serão coletados manualmente e integrados à nova plataforma após sua implementação”, informou a pasta.