Cinco municípios goianos são selecionados para o programa Cidade Inteligente do Sebrae; saiba quais

Novidade deve integrar serviços públicos de forma sustentável e moderna, aliando a setores essenciais das localidades

Thiago Alonso - 07 de março de 2025

Vista aérea de prédios em Goiânia. (Foto: Canva)

O Sebrae Goiás selecionou cinco cidades do estado para concentrar o projeto Cidade Inteligente, integrando serviços públicos de forma sustentável e moderna.

Goiânia, Aparecida de Goiânia, Rio Verde, São Luís de Montes Belos e Silvânia foram escolhidas como as chamadas cidades-piloto do programa.

A iniciativa tem como foco integrar oito áreas estratégicas destas localidades, sendo elas economia, educação, empreendedorismo, meio ambiente, energia, governança, segurança e tecnologia da informação.

Se implementadas como programado, a expectativa é que as gestões locais sejam afetadas sistemicamente, com planejamento e eficiência nos setores envolvidos.

Aplicação da metodologia

Segundo a coordenadora da unidade de Políticas Públicas do Sebrae Goiás, Elaine Moura, as soluções serão executadas gradativamente, inicialmente com uma ou duas áreas, de modo que sejam sentidos os primeiros resultados.

“Isso significa que, primeiramente, ela vai acontecer quando houver a decisão do gestor público de planejar, decisão que os prefeitos desses cinco municípios já tomaram; e, em segundo lugar, da decisão de fazer os investimentos necessários para a apropriação das soluções tecnológicas vinculadas a cada uma das oito áreas propostas pelo programa”, pontou.

Ao fim desta etapa, o Sebrae irá realizar um Diagnóstico de Maturidade, avaliando alguns aspectos já sentidos pelo projeto, que incluem os resultados das cidades inteligentes, infraestrutura tecnológica, participação cidadã, ambiente de negócios e geração de emprego e renda.

Ao mesmo tempo, o Sebrae deve iniciar a fase de capacitação, que apresentará aos municípios o conceito de cidade inteligente, ensinar formas criativas de resolver problemas, ajudar a construir soluções para as cidades e, por fim, validar e concluir o que foi aprendido.

Depois da capacitação, será verificado se já existe uma Câmara Técnica no município. Se não existir, ela poderá ser criada por meio de uma portaria.

A etapa do Planejamento Estratégico será feita por uma agência de inovação contratada pelo Sebrae, especializada em cidades inteligentes. Essa fase vai definir qual é a melhor estratégia para o município, como criar um centro de inovação, um laboratório maker, um Living Lab, um Sandbox, comprar soluções inovadoras para o governo, fazer um diagnóstico técnico ou montar um portfólio de tecnologias.