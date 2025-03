Uma nova jornada, a mesma missão: Cuidar de Anápolis com seriedade. Márcio, a cidade precisa de você!

José Fernandes - 07 de março de 2025

José Fernandes e Márcio Corrêa. (Foto: Arquivo pessoal)

Após cinco meses de pausa, retorno hoje a este espaço com imensa alegria e gratidão. Durante três anos ininterruptos, tive o privilégio de dialogar com vocês semanalmente, compartilhando reflexões sobre nossa cidade, nossos desafios e conquistas.

Precisei interromper essa jornada, acatando as regras da Justiça Eleitoral, para concorrer a reeleição para vereador em Anápolis. Foi uma caminhada intensa, cheia de aprendizados, e que culminou com a honra de ser o vereador mais votado da cidade, e de igual modo o nosso Prefeito Márcio Corrêa.

A política, assim como a vida, é feita de ciclos. Passado o período eleitoral, assumimos o desafio, agora dentro do mandato, contribuindo para transformar Anápolis em um lugar melhor para todos sob a liderança do prefeito Marcio Corrêa.

O compromisso é ainda maior porque o prefeito eleito, além de um grande líder, é um amigo. Estudamos juntos na adolescência e compartilhamos, desde cedo, o sonho de fazer diferença na vida das pessoas.

Os desafios nos testam a cada dia. Com apenas 60 dias de gestão, enfrentamos um obstáculo inesperado: nosso prefeito foi acometido com miosite, e precisou ser internado. A notícia pegou a todos de surpresa, mas, com fé, estamos acompanhando sua evolução.

O tratamento tem sido intenso, mas já há sinais claros de melhora. Hoje, pessoalmente, pude visitá-lo, examiná-lo, e confesso que saí com o coração muito mais feliz após a visita.

Ele é um guerreiro e, assim como superou tantas batalhas, logo estará liderando nossa cidade, com a energia e a determinação que sempre demonstrou. Aliás, mesmo internado, está despachando com todos os seus secretários e pensando na cidade.

Anápolis não pode parar. Já foi muito pisoteada e mal tratada por oportunistas, que foram derrotados na urna.

Seguiremos trabalhando com dedicação para garantir que os compromissos assumidos com a população sejam cumpridos. Esse propósito é muito maior do que a distração de responder a um “consórcio do contra”, que foi conivente com o desmanche que a cidade sofreu nos últimos anos.

Temos muito a fazer e cada obstáculo só reforça nossa responsabilidade de agir com seriedade, planejamento e compromisso.

A cidade precisa de soluções, e é exatamente isso que continuaremos a oferecer. Reassumir este espaço semanalmente, toda sexta-feira, é uma oportunidade de manter esse diálogo aberto e transparente com vocês.

Quero não apenas compartilhar o trabalho que estamos desenvolvendo, mas também ouvir sugestões, críticas e construir juntos os caminhos para um futuro melhor. Afinal, a política só faz sentido quando é exercida com participação e propósito.

Seguimos firmes, enfrentando desafios com otimismo e determinação. Nosso prefeito logo estará de volta, daquele jeito, trabalhando muito, mais forte do que nunca, e até lá, seguimos unidos pelo bem de Anápolis.

Nos reencontramos aqui, toda sexta-feira. Até a próxima!

Marcio, Anápolis precisa de você!

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo MDB. Escreve todas as sextas-feiras. Siga-o no Instagram.