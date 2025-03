Não é o pano úmido, nem o sabão – descubra o truque para limpar janelas sem esforço

Além de economizar tempo, essa técnica dispensa o uso de detergentes agressivos e torna a limpeza mais rápida

Magno Oliver - 08 de março de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Hum Diarista)

Poeira grossa, chuva ácida, vento forte que carrega sujeira, qualquer ação da natureza em nossa casa provoca uma sujeira tremenda nas janelas e para limpar isso é um esforço enorme.

Muita gente acha que dar uma limpeza geral na janela pode parecer tarefa simples, mas muitas pessoas enfrentam extremas dificuldades para eliminar manchas e sujeiras sem deixar nenhuma marca.

Assim, limpar a janela com sabão e pano úmido nem sempre garante um resultado 100% eficiente. É preciso técnica e boa estratégia para limpar da forma mais efetiva possível e sem muito esforço.

Não é o pano úmido, nem o sabão – descubra o truque para limpar janelas sem esforço

Uma trend no TikTok trouxe uma técnica muito eficiente de limpeza para a janela que fez sucesso entre os seguidores da rede social. Ela mostrou que o truque para limpar as janelas sem muito esforço é caprichar na preparação da mistura correta.

Nada de sabão e pano úmido, a dica é usar uma solução de vinagre e álcool para promover um brilho impecável e reluzente. Assim, o uso desses potentes ingredientes ajudam a remover manchas sem deixar resíduos e um ponto positivo: secam rapidinho, evitando marcas indesejadas.

Nos vídeos publicados, os seguidores da rede social mostraram que a combinação álcool e vinagre foi perfeita contra gordura, poeira e outros tipos de sujeira que costumam se acumular nos vidros.

Para fazer a misturinha, basta misturar 200 ml de vinagre branco, 200 ml de álcool e 1 litro de água em um borrifador para evitar desperdício.

Você vai borrifar diretamente no vidro e usar um rodo ou pano seco de microfibra para espalhar a solução e higienizar tudo. Assim, você vai conseguir reduzir o atrito e eliminar as impurezas sem a necessidade de esfregar com força e ficar removendo excesso de sabão.

