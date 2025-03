Novo processo seletivo é lançado em Goiás com salários de até R$ 4 mil

Vagas são destinadas para profissionais de diferentes áreas de atuação

Thiago Alonso - 08 de março de 2025

Hospital de Doenças Tropicais, em Goiânia (Foto: Igor Guimarães/ISG)

O Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) anunciou um novo processo seletivo a fim de contratar profissionais em 19 cargos diferentes, os quais contam com remunerações que chegam a R$ 4 mil.

Os recrutamentos serão realizados pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG), que gere a unidade de saúde pública do Governo de Goiás.

Podem participar profissionais de diferentes áreas de conhecimento, incluindo Pessoas com Deficiência (PCD), que disputaram vagas destinadas para formação de cadastro reserva.

As inscrições serão realizadas entre a próxima segunda-feira (10) e a quarta-feira (12). Os interessados devem se dirigir presencialmente até a sede do HDT, no Jardim Bela Vista, região Leste de Goiânia, onde os atendimentos serão realizados das 08h às 14h.

É necessário estar portando documentos pessoais, assim como a ficha inscrição, conforme previsto no edital do certame, que está localizado na aba “Trabalhe Conosco” do site da ISG Saúde.

Confira todas as vagas disponíveis: