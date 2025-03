‘Reflexão para os jovens sobre redes sociais’, diz Anitta sobre documentário

Cantora falou ainda que deseja estimular o jovem a buscar sua própria felicidade

Folhapress - 08 de março de 2025

A cantora Anitta. (Foto: Jardiel Carvalho/Folhapress)

LOLA FERREIRA – Anitta, 31, comemorou a repercussão do seu documentário “Larissa: O Outro Lado de Anitta”, que estreou na última quinta (6), na Netflix, ao encerrar neste sábado (8) a sua maratona de Carnaval com o Bloco da Anitta, no Rio de Janeiro.

A cantora explicou sua intenção ao querer produzir o documentário sobre sua vida privada e o alter ego, que leva seu nome verdadeiro, Larissa. “Diferente dos outros documentários que falam mais sobre a minha carreira, minha vida, eu queria que fosse um documentário que colocassem as pessoas para refletir, principalmente os jovens.”

Anitta disse que gostaria de atingir os jovens que nasceram inseridos na era das redes sociais. “Fiz o documentário para que os jovens deste sábado (8) que já nasceram inseridos nessa coisa da vida das redes sociais, que você cria ali um personagem para as pessoas e vê todo mundo sempre feliz, sempre alegre.”

“Vê a vida de todo mundo sempre muito perfeita e você fica querendo se comparar e ter uma vida igual, parecida e várias cobranças e pressões de likes, etc.”

A cantora falou ainda que deseja estimular o jovem a buscar sua própria felicidade. “O filme, na minha intenção, era colocar os jovens para refletir um pouco mais sobre isso e não se deixar levar totalmente e buscar a felicidade, independente do que os outros estão esperando da gente.”

“É sobre isso que é o filme. Jamais é para desestimular as pessoas a correr atrás do que elas sonham. Eu também corro atrás do que eu sonho, mas a gente precisa saber diferenciar: quando a gente ta correndo atrás e sendo feliz, curtindo isso e quando a gente ta correndo atrás de algo que não é saudável, só para suprir as expectativas das outras pessoas.”