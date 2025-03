Solução eficaz para eliminar o mofo e as manchas de gordura do teto da cozinha

Problemas são muito comuns em lares onde existem áreas de alta umidade e pouca ventilação

Magno Oliver - 08 de março de 2025

(Foto: captura de tela / Youtube / Canal Alex Amorim)

O problema já é clássico na vida dos brasileiros e tira o sono de muita gente até hoje: mofo e manchas de gordura no teto da cozinha.

Especialmente em moradias com alta presença de umidade e pouca ventilação, o mofo e as manchas de gordura reinam com maestria.

Além de serem um incômodo, eles podem causar sérios problemas de saúde, principalmente em quem possui doença respiratória ou algum tipo de alergia.

Mas com a evolução da tecnologia e produtos de limpeza, um truque bem tranquilo tem ajudado muita gente a resolver esse problema.

Um tutorial no YouTube ensinou um ingrediente que todo mundo tem em casa que elimina 100% as manchas de gordura e o mofo da cozinha: vinagre branco.

O ingrediente se tornou o queridinho da vez no combate ao mofo, pois além de ser um produto natural, contém propriedades antifúngicas. Ele remove o problema facilmente e sem agressivos químicos.

Com um borrifador em mãos, coloque uma quantidade de vinagre (sem diluir) e aplique diretamente sobre a área mofada.

Feito isso, espere o produto agir pelo prazo de uma hora. Isso vai ser necessário para que o vinagre penetre e elimine todas as crostas e esporas causadas pelo mofo.

Passado o tempo de espera, pegue um pano limpo ou uma esponja seca e esfregue a área para remover os resíduos. Caso seja necessário, repita o processo até que tudo esteja livre dessa dor de cabeça.

Prevenção de novos focos de mofo em casa

Depois que você remover todo o foco de mofo da sua cozinha, é hora de prevenir que novos pontos surjam em seu lar. Para isso, é necessário melhorar a ventilação do seu ambiente. Dá para investir em instalação de coifas, ventiladores ou mesmo exaustores.

Abra as janelas regularmente e certifique-se de que o ar entre e circule na sua residência por um bom tempo.

