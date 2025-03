‘Penetra’ é morto durante festa de aniversário em espaço de eventos de Goiânia

Aniversariante afirmou que não conhecia nem a vítima, nem o autor dos disparos

Davi Galvão - 09 de março de 2025

Festa de aniversário acontecia em uma casa de eventos. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 30 anos, foi morto a tiros enquanto participava de uma festa de aniversário no bairro Jardim Imperial, em Goiânia, na madrugada deste domingo (09).

A Polícia Militar (PM) esteve no local e, ao chegar, a equipe encontrou a vítima, identificada como já em óbito, com várias perfurações por armas de fogo. O homem não foi reconhecido pelo dono da festa.

O aniversariante explicou às autoridades que a celebração ocorria em uma casa de eventos e que vários amigos haviam chamado, por conta própria, outras pessoas – superlotando o local.

Ele inclusive afirmou não saber quem eram a vítima ou o suposto autor dos disparos e que tampouco sabia como a confusão havia começado.

A perícia esteve presente no local e confirmou que Jose foi alvejado por diversos tiros de pistola, com as cápsulas de munição ainda ao chão.

O autor dos disparos ainda não foi localizado e o caso segue sendo investigado pelas autoridades.