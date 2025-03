Só 6 partes do corpo devem ser lavadas com sabonete durante o banho

Se você quer ficar longe de bactérias, fungos, infecções e até mesmo descamação da pele, é bom adotar o hábito nessas regiões

Magno Oliver - 09 de março de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Kaboompics)

O corpo humano sempre dá sinal, e quando é falta de limpeza com sabonete não é diferente.

Existem algumas partes do corpo que devem ser lavadas com sabonete frequentemente no banho. Confira alguma delas.

01. Rosto – Sujeira e Oleosidade

A limpeza do rosto com o uso de sabonete é essencial para remover impurezas, oleosidade e a sujeira acumulada.

Dessa forma, é importante usar sabonetes específicos e adequados para o seu tipo de rosto, pois a pele da região é mais sensível. Além disso, cada ser humano tem um tipo específico de pele, procure um dermatologista para te orientar corretamente sobre isso.

02. Axilas – Bactérias e Suor Excessivo

A região da axila é muito delicada e bastante propensa ao acúmulo de suor e bactérias ao decorrer do dia.

Dessa forma, é necessário sabonete para garantir uma limpeza profunda para remover impurezas e até a oleosidade que se acumula na região. Isso evita odores e desconforto.

03. Mãos – Eliminar Germes e Bactérias

Não só sabonete como o hábito do álcool para potencializar a higienização delas é importante. As mãos estão em constante contato com superfícies e agentes contaminantes, por esse motivo a limpeza com sabonete é obrigatória.

04. Área genital – Desinfecção e Proteção

As áreas genitais devem ser higienizadas frequentemente com sabonete suave e específico para a região íntima.

A falta de higiene ali pode causar infecções e até inflamações de pelos e áreas sensíveis da pele. Higienizar com sabonete ajuda a manter a saúde e o conforto, prevenindo problemas de irritação e infecções.

05. Costas – Sujeira Acumulada em Áreas Difíceis e Suor

Mesmo sendo uma região um pouco complicada de se lavar, não deixe de lado passar o sabonete nas costas.

Acontece que elas podem acumular suor, sujeira e muita oleosidade. Além disso, podem formar cravos e espinhas ao longo dessa área do corpo.

06. Pés – Chulé, Suor e Sujeira Acumulada

Por fim, o seu querido pé que te aguenta e sustenta o dia inteiro.

A falta de limpeza com sabão provoca chulé, suor excessivo e também fungos e bactérias nas unhas. A limpeza adequada e diária com sabão ajuda a evitar infecções e micoses.

