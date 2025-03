Governo anuncia em Goiânia mutirão com 10 mil vagas de emprego e serviços gratuitos

Participantes terão acesso a aferição de pressão, glicose e serviços de salão de beleza

Davi Galvão - 10 de março de 2025

Estrutura montada na Praça Cívica, em Goiânia, realiza atendimentos das 8h às 17h. (Foto: Divulgação)

Pelo segundo ano consecutivo, o Goiás Social Mulher, evento que reúne serviços gratuitos e oportunidades de emprego, será sediado na Praça Cívica, em Goiânia.

A iniciativa, lançada nesta segunda-feira (10) pelo governador Ronaldo Caiado (UB), oferece 10 mil vagas de trabalho e diversas ações voltadas ao público feminino.

“É uma ação de total dedicação à emancipação social feminina, à qualidade de vida, profissionalização e segurança. Tudo que oferta a ela dignidade e cidadania, tem aqui”, afirmou o governador.

A programação segue até sexta-feira (14), das 8h às 17h, e a expectativa do governo é atender 250 mil mulheres, superando as 160 mil do ano passado.

Durante a semana, além das oportunidades de emprego, o público terá acesso aos serviços de 18 órgãos estaduais e entidades parceiras. O governo prevê a entrega de mais de 8,3 mil benefícios e 599 escrituras de imóveis.

A OVG disponibilizará mais de 4,3 mil itens, como cadeiras de rodas, fraldas e enxovais. O vice-governador Daniel Vilela destacou a estrutura do evento, que reúne 18 órgãos estaduais e entidades parceiras.

Entre os serviços ofertados estão emissão de carteira de identidade, inscrições para cursos profissionalizantes, atendimentos do Vapt Vupt, matrículas na rede estadual de ensino, exames médicos, vacinação e testes para infecções sexualmente transmissíveis (IST).

Além disso, os participantes terão acesso a aferição de pressão e glicose, serviços de salão de beleza e atendimentos municipais da Prefeitura de Goiânia. O Hospital de Olhos da Universidade Federal de Goiás (Cerof-GO) também participa, oferecendo exames oftalmológicos.

Entre 20 e 22 de março, o evento também será realizado em Aparecida de Goiânia, na Avenida Bougainville, Residencial Caraíbas, em parceria com a prefeitura.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!