Morre Darth Vader, cão de salvamento de Anápolis que auxiliou nas buscas por Lázaro Barbosa

Fatalidade aconteceu durante uma operação de pessoa desaparecida

Natália Sezil - 10 de março de 2025

Darth Vader atuava na corporação desde 2017. (Foto: Divulgação)

O Corpo de Bombeiros divulgou, nesta segunda-feira (10), o falecimento do cão Darth Vader, do canil de Anápolis, que já havia participado de diversas atuações importantes do grupo militar ao longo dos últimos anos.

De acordo com a corporação, a fatalidade aconteceu durante uma ocorrência de pessoa desaparecida na zona rural do município.

Ele se distanciou do condutor em meio à vegetação e, pouco depois, deixou de responder aos comandos, sendo encontrado em óbito. O que se imagina é que a causa tenha sido mal súbito.

Darth Vader estava na corporação desde agosto de 2017, quando foi doado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES).

Entre as diversas ocorrências em que serviu, destacam-se as operações de busca de Lázaro Barbosa, em 2021, e uma operação realizada na região serrana em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 2022.

Além disso, Darth Vader foi cão instrutor em diversos cursos pelo país, ressaltando-se o curso de formação de Condutores de Cães de Busca realizado pelo Ministério da Justiça, junto à Liga dos Bombeiros Militares do Brasil, também em 2022.

Junto ao anúncio, a corporação lamentou a partida e agradeceu pelos anos de dedicação nas Ocorrências de Busca e Salvamento.