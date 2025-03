Forças policiais se mobilizam para encontrar detentos que fugiram de penitenciária em Goiás

Criminosos foram condenados por crimes como tráfico de drogas, homicídio, latrocínio e formação de quadrilha

Thiago Alonso - 11 de março de 2025

Criminosos fugiram do Presídio de Mineiros. (Foto: Divulgação/DGPP)

Unidades policiais foram acionadas na madrugada desta segunda-feira (11), após quatro detentos fugirem da Unidade Prisional Regional de Mineiros, no Sudoeste de Goiás.

Os internos foram identificados como André Felipe Nunes dos Santos, Diogo Pablo Oliveira da Silva, Ronicley Vieira dos Santos e Wenderson Pereira Alves.

Eles cumpriam penas por crimes como tráfico de drogas, homicídio, latrocínio e formação de quadrilha e, por isso, são consideradoras criminosos de alta periculosidade.

De acordo com a Diretoria-Geral da Polícia Penal (DGPP), os detentos conseguiram acesso à área externa do presídio após perfurar um buraco na parede de uma das celas.

Com a fuga, forças de segurança das polícias Penal, Militar e Civil, precisaram ser aciono nadas com urgência, realizando buscas com o auxílio de cães farejadores.

Em nota ao Portal 6, a DGPP informou que realizou a realocação de todos os detentos do Presídio de Mineiros para outras unidades prisionais da 6ª Coordenação Regional Prisional do órgão.

A transferência faz parte de um Plano de Contingenciamento, a fim de melhorar e reforçar a segurança da estrutura da unidade prisional. Ao término da operação, a unidade prisional informará aos familiares, Ordem dos Advogados do Brasil e Judiciário o destino final dos custodiados.

Confira a nota na íntegra:

“A Diretoria-Geral de Polícia Penal informa:

– A instituição acionou seu Plano de Contingenciamento para movimentação de todos os presos da Unidade Prisional Regional de Mineiros. Estes apenados serão alocados em outras unidades prisionais da 6ª Coordenação Regional Prisional da DGPP.

-A transferência faz parte do planejamento da instituição para reforma da unidade prisional, objetivando reforçar sua estrutura de segurança.

– Ao término da operação, a unidade prisional informará aos familiares, Ordem dos Advogados do Brasil e Judiciário o destino final dos custodiados.

-As transferências estão sendo realizadas com base na Lei 19.962/2018, bem como demais normativas da Diretoria-Geral de Polícia Penal, que regulamentam as ações”

As imagens deles foram divulgadas para que a população ajude as forças e segurança a recapturá-los. Denúncias sobre o paradeiro dos quatro foragidos podem ser feitas, mesmo que de forma anônima, pelos telefones 190, da Polícia Militar, 197, da Polícia Civil, ou pelo (62) 99858-4776.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!