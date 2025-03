MPGO pede que homens acusados de decapitar cadela e filhotinhos por vingança paguem indenização de R$ 100 mil

Além do valor, órgão solicitou que réu seja proibido de manter qualquer animal durante período determinado

Natália Sezil - 11 de março de 2025

Sede do Ministério Público do Estado de Goiás. (Foto: MP-GO/Divulgação)

Dois homens de Formosa, no Leste goiano, foram alvo de ação proposta pelo Ministério Público de Goiás (MPGO), acusados de terem decapitado uma cadela e os quatro filhotes como forma de vingança e intimidação.

O pedido é que os réus, Augusto Oliveira e Manoel Ribeiro da Silva, sejam condenados a pagar indenização de R$ 100 mil por danos morais coletivos.

Também foi solicitado que eles sejam proibidos de manter responsabilidade sobre qualquer animal doméstico, exótico ou silvestre, durante cinco anos.

De acordo com o promotor de Justiça Ramiro Carpenedo Martins Netto, o ato aconteceu na madrugada de 30 de março de 2021. Na ocasião, os dois pegaram os cinco animais e os levaram até um local deserto.

Ali, “ambos decapitaram os cachorros e os carregaram, com as respectivas cabeças num saco”. O objetivo era deixá-los na porta da casa de uma mulher com quem um dos acusados tinha desafeto.

Com isso, eles buscavam intimidar e se vingar da mulher. Além dela, a filha também era tutora dos animais.

Diante do ocorrido, Augusto foi condenado pelos crimes de furto simples, realizado duas vezes, e maus-tratos a animais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!