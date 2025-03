Onde assistir Corinthians x Barcelona pela pré-Libertadores nesta quarta-feira (12)

Paulistas tentam reverter placar de 3 a 0 sofrido no jogo de ida, no Equador

Augusto Araújo - 11 de março de 2025

Corinthians tenta se reerguer diante do Barcelona de Guayaquil. (Foto: Reprodução/Instagram)

O Corinthians terá um duro desafio nesta quarta-feira (12), para tentar permanecer na Copa Libertadores. Isso porque terá de reverter um péssimo resultado, sofrido no jogo de ida contra o Barcelona de Guayaquil.

No primeiro duelo entre os clubes, os equatorianos aplicaram um sonoro 3 a 0 no Timão. Janner Corozo (duas vezes) e Octavio Rivero balançaram as redes no Estadio Monumental Banco Pichincha.

Agora, jogando na Neo Química Arena, o Alvinegro terá de aplicar o mesmo placar para ir à disputa de pênaltis ou quatro gols para avançar direto.

A bola vai rolar a partir das 21h30, em partida que terá transmissão da Rede Globo, pela TV aberta. Já pelos canais de assinatura, a ESPN também exibirá o confronto.

Já pelas plataformas de streaming, Disney+ e Globoplay vão repercutir o duelo. Por fim, os fãs também poderão acompanhar os melhores momentos em tempo real pelos sites Placar UOL e Globo Esporte.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!