Prefeitura de Anápolis faz alerta para usuários do Bolsa Família não perderem benefício

Saiba aonde ir para atender as exigências, que caso não sejam cumpridas, podem prejudicar o recebimento do benefício

Paulo Roberto Belém - 11 de março de 2025

(Foto: Lyon Santos / MDS / Agência Brasil)

Para os que detêm Bolsa Família, em Anápolis, uma convocação importante realizada pela Prefeitura deve ser atendida, a fim que de que não haja complicação no benefício dos atendidos pelo programa na cidade.

Sendo assim, o beneficiário deve procurar a Unidade de Saúde da Família (USF) onde recebe atendimento, para uma consulta com um profissional de saúde, conforme alerta da Secretaria Municipal de Saúde.

Isto porque, um dos requisitos para que o contemplado tenha o benefício continuado, é a necessidade de cumprir com diretrizes básicas relacionadas à atenção em saúde de quem usufrui dos recursos do Bolsa Família, pagos pelo Governo Federal.

O intuito é verificar o cumprimento do calendário nacional de vacinação; acompanhar o estado nutricional, para os beneficiários que tenham até 07 anos incompletos, bem como verificar a realização de pré-natal das gestantes.

De acordo com a Prefeitura, o horário para comparecer a USF e realizar o agendamento com um profissional de saúde é das 7h às 11h, ou das 13h às 17h, de segunda à sexta-feira.

Caso o beneficiário tenha dúvida, o local para saber do que se trata são as próprias unidades de saúde da família, sendo que os locais estão instruídos em explicar a necessidade do cumprimento desse acompanhamento.

Novos acessos

Agora, para ter direito ao Bolsa Família, o cidadão precisa estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal, com os dados corretos e sempre atualizados.

Vale lembrar que a família não entra automaticamente no Bolsa Família por estar inscrita no Cad Único. Mensalmente, o programa identifica sistemicamente as famílias que serão incluídas e que começaram a receber o benefício.

