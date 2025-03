Motorista morre carbonizado após carro colidir com árvore na BR-060

Chovia muito no momento do acidente e a pista molhada pode ter contribuído com a tragédia

Da Redação - 12 de março de 2025

Carro ficou totalmente destruído pelas chamas após colidir com árvore. (Foto: Corpo de Bombeiros de Goiás)

Um grave acidente ocorrido no final da noite de terça-feira (11), na BR-060, na altura da Ambev, no sentido Anápolis-Brasília, vitimou um homem de 35 anos.

O Portal 6 apurou que ele estava em um carro elétrico, que saiu da pista e colidiu com uma árvore.

Com o impacto, o veículo pegou fogo e o motorista foi carbonizado.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Triunfo Concebra estiveram no local e constatam o óbito.

Chovia muito no momento do acidente e a pista molhada pode ter contribuído com a tragédia.

O Portal 6 atua para confirmar a identidade da vítima.

Mais informações a qualquer momento.