Onde assistir Vila Nova x Rio Branco-ES pela Copa do Brasil nesta quinta-feira (13)

Tigrão vem embalado após vencer o Goiás no jogo de ida das semifinais do Goianão

Augusto Araújo - 12 de março de 2025

Vila Nova e Rio Branco jogam pela Copa do Brasil. (Foto: Roberto Correa / André Luiz)

Saindo de um resultado positivo contra o Goiás, o Vila Nova tem um desafio a nível nacional nesta quinta-feira (13). Isso porque ele enfrentará o Rio Branco de Venda Nova (ES), pela Copa do Brasil.

A partida é válida pelo jogo de ida da segunda fase do torneio. A bola vai rolar a partir das 21h30 no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, localizado no Setor Leste Universitário, em Goiânia.

No último domingo (09), o Tigrão venceu o Esmeraldino por 1 a 0. Júnior Todinho fez o gol que decretou a vitória do Colorado.

Já em retrospecto na Copa do Brasil, o Vila Nova avançou após superar a Inter de Limeira (SP) nos pênaltis, após empate sem gols no tempo regulamentar.

De forma semelhante, o Rio Branco passou de fase também nas penalidades alternadas, diante do Amazonas. Porém, não teve a mesma sorte no Campeonato Capixaba.

Isso porque, após empatar com o Vitória (ES) nas duas partidas das quartas de final, o Tricolor Serrano foi eliminado na disputa por pênaltis.

O Sportv fará a transmissão do confronto pela TV a cabo, assim como o Premiere, pelo sistema de pay-per-view. A plataforma de streaming Globoplay também exibirá a partida ao vivo.

Por fim, os fãs também podem acompanhar os melhores momentos em tempo real pelos sites Placar UOL e Globo Esporte.

