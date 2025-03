Idosa de Anápolis acusa entregador de ter cuspido no rosto dela após “desencontro” na entrega da comida

Caso que teria acontecido em condomínio da cidade terminou na delegacia

Natália Sezil - 13 de março de 2025

Condomínio em Anápolis. (Foto: Google Street View)

Uma entrega de comida por aplicativo em um condomínio na Vila Jaiara, região Norte de Anápolis, virou caso de polícia após a cliente alegar um suposto desentendimento com o entregador, na tarde desta quinta-feira (13).

A situação teria começado de forma recorrente: a idosa, de 62 anos, comprou uma marmita por delivery. Ao ser avisada pela portaria de que o produto havia chegado, ela teria descido para aguardar na entrada de um dos blocos.

Ao chegar lá, entretanto, o entregador, de 24 anos, ainda não estaria no local – o que teria levado a cliente a voltar ao apartamento para buscar o celular que havia esquecido em casa.

Após voltar à portaria, a idosa teria encontrado o trabalhador já nervoso. Ele teria gritado que estava esperando “há um tempão” e que ela deveria tê-lo esperado ali.

A confusão escalou à medida que a cliente teria começou a responder aos gritos, também alterando o tom de voz, pedindo que ele “calasse a boca” e dizendo para não gritar com ela.

Nesse momento, o entregador de iFood teria cuspido no rosto da idosa, que correu até os vigilantes do prédio para pedir por ajuda. De acordo com o relato, os vigias foram até o jovem, que não teria demonstrado agressividade.

Diante disso, os envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrantes de Anápolis para que a situação fosse formalmente registrada.

Devidamente reportado, o caso agora fica sob responsabilidade da Polícia Civil (PC).

