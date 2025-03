Jovem de Anápolis é encaminhado ao Heana após detonar carro de luxo na Avenida Brasil

Veículo precisou ser retirado por guincho, após sofrer danos no motor e no combustível, além de ficar completamente destruído

Thiago Alonso - 13 de março de 2025

Carro ficou destruído com a colisão. (Foto: Reprodução)

O Corpo de Bombeiros foi acionado na madrugada desta quinta-feira (13), após um motorista se envolver em um acidente enquanto atravessava o Viaduto Nelson Mandela, em Anápolis.

Na ocasião, a vítima passava paixa faixa de intercessão do viaduto pela Avenida Brasil, quando acabou perdendo o controle do Volvo XC40.

Neste momento, o condutor, de apenas 19 anos, colidiu em cheio com uma divisória das pistas, detonado o carro de luxo, que ficou com a toda a parte frontal do veículo destruída.

O Corpo de Bombeiros então se dirigiu ao endereço, onde identificou fraturas na perna e no braço do jovem, sendo necessário encaminhá-lo ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

O veículo de luxo, por sua vez, precisou ser retirado por guincho do local, uma vez que havia ficado completamente danificado, além de também contar com danos na bateria e um grande vazamento de combustível na pista.

Agora, o caso deve seguir junto a Polícia Civil (PC), que deve dar continuidade na ocorrência, a fim de apurar mais informações acerca do acidente.

