Não é o detergente, nem o desinfetante: o produto que deixa sua casa limpa por mais tempo

Esse aliado da limpeza muitas vezes é esquecido, mas nós vamos te lembrar do quão importante ele é na higienização

Magno Oliver - 13 de março de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/Claudia Toyota)

Falou que é para limpar e organizar a casa, os primeiros itens de limpeza que surgem na mente de uma pessoa são o desinfetante e o detergente.

Assim, a crença popular é de que esses produtos são os únicos capazes de higienizar e manter a durabilidade da limpeza de casa. Só que existe um outro aliado eficaz que é muito ignorado pelas pessoas.

Um combatente de higienização que vai te ajudar muito nessa empreitada existe e consegue ser melhor que o detergente e desinfetante.

Indispensável na limpeza, o vinagre branco é um desinfetante natural que ajuda a dissolver sujeiras e eliminar os odores mais fortes que acometem uma casa.

Diferente do desinfetante e do detergente, ele age de forma eficaz e prolonga a sensação de limpeza na nossa casa. Sua ação combate mofos, bactérias, sujeiras resistentes e até as manchas mais difíceis de remover.

Isso acontece porque o vinagre branco tem pH ácido, que ajuda a quebrar gordura, sujeira e neutralizar odores. Ele cria um ambiente mais fresco e agradável por mais tempo.

O vinagre tem eficiência garantida tanto em superfícies de cozinha quanto em ambientes de banheiro, além de ser um produto potente na limpeza de vidros e espelhos. Também é natural e mais econômico, se destacando entre as donas de casa.

Misture o vinagre com um pouco de água, coloque a mistura em um borrifador e use para limpar bancadas, pisos e até espelhos do banheiro e janelas dos cômodos. Caso queira deixar com um aroma mais agradável, adicione algumas gotas de óleo essencial de lavanda ou limão.

