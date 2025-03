Nem 1 mm, nem 20 mm de chuvas: veja a previsão do tempo em diversas cidades de Goiás

Pancadas de chuva devem atingir diversas regiões do estado de forma isolada

Thiago Alonso - 13 de março de 2025

Chuvas poderão ser acompanhadas de ventos fortes e raios (Foto: Isabella Valverde/Portal 6)

Com a volta das chuvas em Goiás, as pancadas isoladas podem ser acompanhadas de rajadas de vento, conforme apontou o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Segundo a meteorologia, as tempestades, que já vêm sendo sentidas em algumas localidades, devem incluir raios e até granizo.

Por conta disso, um alerta foi emitido para todo o estado, destacando o risco potencial para ocorrência de chuvas intensas com rajadas de vento de 60 km/h.

Os municípios com maior incidência das precipitações devem ser Jataí, Ouvidor, Goiandira, Cristalina e Caldas Novas, onde os registros devem chegar a 10 mm.

Em Catalão, Rio Verde, Itumbiara, Três Ranchos, Santa Helena e Morrinhos, as chuvas podem marcar 08 mm, o mesmo em Iporá, Araguapaz, Doverlândia e Montes Claros.

Apesar disso, o calorão segue na maior parte de Goiás, sendo Porangatu, Araguapaz e Aruanã as cidades com temperaturas mais altas, com registros máximos de 34 °C.

Em Goiânia, o calor deve persistir, mas de forma mais amenas, com mínimas de 19 °C e máximas de 32 °C, enquanto as quedas d’água devem ser de 07 mm.

Já em Anápolis, a previsão é de ainda menos intensidade, seja pelos termômetros, que não ultrapassam 29 °C, ou pelas precipitações que devem marcar 05 mm.

