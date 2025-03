A história de Aparecida: coletora de recicláveis em Anápolis que canta louvores e cumpre promessa milagrosa

História de Maria é de uma gente comum, que faz arte e surpreende na inventividade do simples

Narelly Batista - 14 de março de 2025

Imagem mostra a coletora de recicláveis, Maria Aparecida. (Foto: Arquivo Pessoal)

Maria Aparecida é uma coletora de recicláveis mineira que vive em Anápolis há anos. Todos os dias ela levanta da cama, passa um batom, prepara uma garrafinha de água gelada, verifica se a caixa de som está carregada e sai com o seu carrinho de tração humana catando recicláveis e cantando pela cidade.

Em outubro, a vi atravessar um cortejo fúnebre guiando seu carrinho e cantando um louvor amplificado por uma caixa de som.

Depois, a vi atrás de um ônibus aguardando o sinal abrir enquanto cantava outro louvor. Ontem, a mesma coisa. Primeiro achei genial o projeto de divulgação de seu som. Depois descobri que não se tratava disso, mas do cumprimento de uma promessa milagrosa.

Em 2012, Aparecida sofreu um acidente que a deixou com a mobilidade reduzida. Sem condições de trabalhar com sua função original, alguns entes próximos tentavam convencê-la de que não voltaria a andar.

Ela, fiel que é, discordou. “Prometi a Deus que se voltasse a andar, em todo lugar que eu fosse, eu ia louvar a Deus”. Desde então, sobrevive coletando garrafas pets e latinhas enquanto canta por toda a cidade as canções que gosta. “Todas são louvores”, explicou.

Aparecida sempre gostou de caminhar. Vai vendo as paisagens, reparando os defeitos da cidade e contribuindo quando pode – com seu trabalho – para deixar a cidade menos “bagunçada”. Também gosta de sorrir para as fotos de quem a registra pelos caminhos da vida.

Em um breve papo, comentou que está juntando dinheiro para ter um chão só seu. O sonho da casa própria deve ser, no futuro, outro motivo para pensar em uma promessa dessas em que a vida fica mais alegre enquanto se caminha.

A história de Aparecida é de uma gente comum, que faz arte e surpreende na inventividade do simples. Que sorte encontrar com ela.

Para ajudar Maria Aparecida a adquirir a casa própria, você pode colaborar pelo PIX 311995553233.